Dayana Pérez entrega obra de empedrado y alumbrado en Iramuco

Dayana Pérez entrega obra de empedrado y alumbrado en Iramuco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 19:44:31
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Iramuco, Michoacán, 7 de abril de 2026.- La Presidenta Municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, continúa impulsando obras que fortalecen la infraestructura y mejoran la calidad de vida de las comunidades. En esta ocasión, encabezó la entrega del empedrado de una calle sin nombre, así como la instalación de alumbrado público en la localidad de Iramuco.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que estas acciones responden al compromiso de seguir atendiendo las necesidades de la población, priorizando proyectos que impacten directamente en el bienestar de las familias del municipio.

La obra beneficia a más de 400 habitantes, mejorando el acceso y la seguridad de la zona, especialmente para niñas y niños que diariamente transitan por el lugar para acudir a su escuela, fortaleciendo así las condiciones de su entorno.

En el evento también se contó con el acompañamiento del diputado Toño Mendoza, así como del síndico municipal Silviano Paredes Correa y de las y los regidores Humberto Velázquez, Guillermo Rauda y Diana Bermúdez, quienes forman parte del trabajo conjunto para seguir impulsando el desarrollo del municipio.

Con proyectos de infraestructura y servicios, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en beneficio de las comunidades y de las familias de Salvador Escalante.

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