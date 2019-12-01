Dayana Pérez encabeza el arranque de la campaña “Reforestando Salvador Escalante”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 17:47:12

Salvador Escalante, Michoacán, 13 de julio de 2026.- La presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza encabezó el arranque de la campaña “Reforestando Salvador Escalante”, una de las acciones ambientales más importantes impulsadas por el Gobierno Municipal, logrando la plantación de más de 8 mil árboles como parte del compromiso por preservar los recursos naturales y fortalecer los ecosistemas del municipio.

Durante esta jornada, Gobernar con amor, justicia y Libertad también significa impulsar acciones que garanticen un mejor futuro para las próximas generaciones, promoviendo el cuidado de los bosques y la participación ciudadana en favor del medio ambiente.

La alcaldesa agradeció la participación del Ing. Luis Ángel Javier, delegado de la COFOM; del Biólogo Víctor Hugo Galván Noriega, representante del programa Sembrando Vida; de Alan Moya, director de Ecología y Medio Ambiente; de José Miguel, comisariado del Ejido de Santa Clara del Portugal, así como de las y los ciudadanos y autoridades municipales que se sumaron a esta importante jornada de reforestación.

Dayana Pérez Mendoza destacó que cada árbol sembrado representa una inversión en el futuro del municipio, al contribuir a la conservación de los recursos naturales, la protección de los bosques y el fortalecimiento del equilibrio ambiental.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el desarrollo sustentable y la participación social para construir un municipio más verde y resiliente, porque Salvador Escalante Nos Une.

