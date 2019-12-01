Dayana Pérez da seguimiento a proyecto de camino Copándaro–Jujucato en Salvador Escalante, Michoacán

Dayana Pérez da seguimiento a proyecto de camino Copándaro–Jujucato en Salvador Escalante, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 20:48:18
Salvador Escalante, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo con el Encargado del Orden de Copándaro, Ramiro, así como con ciudadanas y ciudadanos de las comunidades de Copándaro y Jujucato, con el objetivo de dar seguimiento a una obra prioritaria para la región.

Durante el encuentro, se revisó el acta de Cabildo que fue enviada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), como parte del proceso institucional para avanzar en la consolidación del camino que conectará Copándaro con Jujucato, una vialidad que beneficiará directamente a las familias de ambas localidades, mejorando la movilidad y fortaleciendo el desarrollo comunitario.

“Gobernar con amor justicia y Libertad” es un principio que orienta el trabajo de la actual administración, que mantiene coordinación permanente con la ciudadanía para atender las necesidades planteadas por las comunidades.

Bajo la premisa de “Escuchar, resolver Y transformar”, el gobierno municipal reafirma su disposición de mantener diálogo abierto y cercano, priorizando proyectos que contribuyan al bienestar colectivo.

Con acciones conjuntas y participación social, se impulsa el desarrollo de Salvador Escalante, demostrando que “Santa Clara del Cobre enamora”, no solo por su riqueza cultural, sino también por el compromiso de su gente y sus autoridades.

