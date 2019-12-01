Dayana Pérez da inicio a la obra de mejoramiento del acceso al Panteón No. 3 en Salvador Escalante

Dayana Pérez da inicio a la obra de mejoramiento del acceso al Panteón No. 3 en Salvador Escalante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 19:08:23
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Salvador Escalante, Michoacán, 6 de julio de 2026.- La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, dio el banderazo de arranque a la obra de mejoramiento del acceso al Panteón No. 3, un proyecto que contempla trabajos de adoquinado, drenaje y acciones de mejoramiento urbano con el objetivo de dignificar este importante espacio y ofrecer mejores condiciones para las familias que lo visitan.

Durante el inicio de la obra, la alcaldesa destacó que este tipo de acciones forman parte del compromiso de su administración por fortalecer la infraestructura del municipio y atender las necesidades de la población, impulsando espacios más seguros, funcionales y accesibles.

Dayana Pérez Mendoza señaló que cada obra que inicia representa un paso firme hacia el municipio que las y los habitantes merecen, con mejores servicios, mayor orden y más oportunidades para el desarrollo de todas y todos permitiendo que Salvador Escalante Nos Une.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Salvador Escalante reafirma su compromiso de continuar trabajando en proyectos que contribuyan al bienestar de la ciudadanía y al desarrollo integral del municipio.

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