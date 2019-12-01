Dayana Pérez da arranque a pavimentación del acceso a La Providencia en Santa Clara del Cobre

Santa Clara del Cobre, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, María Dayana Pérez Mendoza, dio arranque a la construcción con concreto hidráulico de la calle de acceso a la colonia La Providencia, conocida también como Acapulquillo, para mejorar la movilidad de las familias de esta zona de la cabecera municipal.

La obra responde a una solicitud de vecinas y vecinos y permitirá contar con mejores condiciones para los traslados cotidianos. Su ejecución representa un avance en la atención de las necesidades de infraestructura de la colonia.

El proyecto se realiza mediante la colaboración entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, con el apoyo de cemento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. La alcaldesa reconoció el respaldo del titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa Sánchez, para hacer posible esta intervención.

Con el arranque de estos trabajos, el Gobierno Municipal que encabeza Dayana Pérez da seguimiento a una petición de las familias de La Providencia y suma esfuerzos con las autoridades estatales para mejorar el acceso a su colonia.