Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 21:24:21

Santa Clara del Cobre, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- Con la participación de niñas, niños, jóvenes y docentes de más de 30 instituciones educativas, se llevó a cabo el desfile conmemorativo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en el municipio de Salvador Escalante.

La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, compartió esta celebración con las regidoras y regidores del Cabildo, destacando el entusiasmo y la participación de las nuevas generaciones, quienes, caracterizados como adelitas, revolucionarios y pequeños soldados, dieron vida a uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México.

La alcaldesa expresó su emoción y reconocimiento a las comunidades educativas por sumarse a esta conmemoración, que fortalece la identidad, las tradiciones y el conocimiento de nuestra historia. Asimismo, agradeció a las autoridades educativas y al personal del Ayuntamiento por hacer posible esta actividad.

En materia de seguridad y organización, reconoció la colaboración de la Guardia Civil Municipal, Protección Civil, Atención Prehospitalaria, Seguridad Vial y las directoras y directores de las distintas áreas municipales, quienes contribuyeron al desarrollo del desfile.

Con actividades que fomentan la participación, la convivencia y el orgullo por nuestras raíces, Salvador Escalante Nos Une en torno a las fechas que dan identidad y sentido a nuestra historia nacional.