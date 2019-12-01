Dayana Pérez acompaña el regreso de peregrinos a Santa Clara del Cobre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 19:08:34

Salvador Escalante, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, encabezó el recibimiento a la cofradía, danzantes y peregrinos que regresaron de Carácuaro, tras cumplir su promesa y caminar con fe y devoción para visitar al Cristo Negro de Carácuaro.

En un ambiente de oración y comunidad, este año la bienvenida se realizó de manera distinta, pero con el mismo orgullo que distingue a las y los habitantes del municipio. Bajo la visión de “Gobernar con amor, justicia y libertad”, el gobierno municipal acompañó a quienes mantienen viva esta tradición de fe.

La alcaldesa reiteró su cercanía con la población, asegurando que su compromiso es “Escuchar, resolver y transformar” las necesidades de la gente, caminando siempre del lado del pueblo.

El recibimiento reafirma la identidad y las raíces que dan vida a esta tierra, donde la tradición y la espiritualidad forman parte esencial de su historia. Porque en cada expresión cultural y religiosa, Santa Clara del Cobre enamora y fortalece el sentido de comunidad.

“Bienvenidos a casa”, expresó la presidenta municipal, al reconocer el esfuerzo y la devoción de quienes año con año cumplen esta significativa peregrinación.

