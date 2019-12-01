David Cortés buscará que el PAN siga en Morelia

David Cortés buscará que el PAN siga en Morelia
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 13:49:32
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Morelia, Michoacán, a 17 de abril del 2026.- El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), David Cortés Mendoza, afirmó que buscará mantener al instituto político al frente del gobierno de Morelia al concluir la administración de Alfonso Martínez Alcázar el próximo año.

En entrevista, el legislador federal reconoció que dentro de su partido existen varios perfiles con capacidad y trayectoria, a quienes calificó como amigos, no obstante, sostuvo que será la ciudadanía la que defina quién debe encabezar el proyecto en el futuro.

En este sentido, señaló que, en caso de ser el perfil mejor posicionado, trabajará para ganar la contienda y no permitir que Morena gobierne de nuevo en la capital del estado.

Respecto a los señalamientos por presunta promoción personal, David Cortés aseguró que esto es para mantener cercanía con la población. Indicó que desde hace más de nueve años ha mantenido comunicación constante con la ciudadanía sobre su trabajo como legislador.

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