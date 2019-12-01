Dan a conocer operativo vial y de seguridad por el Carnaval del Torito de Petate en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 15:46:40

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- Autoridades de la Policía Morelia informan a la ciudadanía que este sábado 14 de febrero se llevará a cabo el tradicional Carnaval del Torito de Petate, una tradición que fortalece la identidad cultural de Morelia y que podrá disfrutarse en un ambiente familiar y de sana convivencia.

Con el objetivo de garantizar la seguridad, tranquilidad y bienestar de asistentes, participantes y población en general, se implementará un operativo especial con cierres viales temporales en el Centro Histórico, los cuales se detallan a continuación:

• A partir de las 7:00 horas, cierre en Avenida Madero, en el tramo de Calle Abasolo a Avenida Morelos.

• De 10:00 a 14:00 horas, cierres de circulación desde la Fuente de las Tarascas hasta la calle Abasolo.

Estos cierres serán parciales y se liberarán de manera gradual conforme disminuya la afluencia de personas, priorizando en todo momento la movilidad y la seguridad colectiva.

Asimismo, como parte de las medidas preventivas, se exhorta a quienes asistan a no portar ni ingresar: armas de fuego, envases de cristal, bebidas embriagantes, pirotecnia, navajas, machetes u objetos punzocortantes. Seguir estas disposiciones contribuye directamente a preservar un entorno seguro, ordenado y propicio para que las familias disfruten esta tradición con responsabilidad y respeto.

Se invita a la ciudadanía a planear sus traslados con anticipación, utilizar rutas alternas y atender en todo momento las indicaciones del personal operativo, ya que cada medida implementada tiene como finalidad proteger a todas y todos.

Para reportes o solicitud de apoyo, está disponible la línea de contacto ciudadano 443 113 5000.