Da inicio en Michoacán curso de Especialización para Policías de la Unidad de Investigación del Delito de la SIE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 11:47:27
Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- Fortalecer las capacidades operativas y técnicas del personal policial en el marco del Sistema de Justicia Penal, es para lo que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio inicio al curso denominado “Especialización para Policías de la Unidad de Investigación del Delito”, dirigido a 175 elementos de la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Sobre el particular se informó que la referida capacitación se realiza en las instalaciones del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, y tiene como propósito fundamental garantizar que las y los policías cuenten con las habilidades, destrezas y conocimientos necesarios para actuar de manera eficaz, profesional y estandarizada en la investigación de los delitos, bajo la conducción del Ministerio Público y en coordinación con los demás operadores del Sistema de Justicia Penal.

Durante el curso se abordarán diversos temas esenciales para el desempeño policial en el marco legal vigente, tales como el marco jurídico y los derechos humanos en las funciones del Policía de la Unidad de Investigación del Delito; la recepción de la denuncia; la detención y conducción de personas; la puesta a disposición; la actuación del Primer Respondiente y los Protocolos Nacionales de Actuación; el tratamiento de los indicios y el procesamiento en el lugar de intervención; así como la participación del policía en las diferentes etapas del Sistema de Justicia Penal.

