Da Congreso paso firme para combatir la extorsión al aprobar denuncia digital que impulsó Adriana Campos Huirache

Morelia, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- Michoacán avanza en el fortalecimiento de su estrategia de seguridad con la aprobación de diversas reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, afirmó la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, al celebrar que se aprobarán las modificaciones que permitirán denunciar la extorsión de manera digital.

Durante la sesión ordinaria de este día, destacó la importancia de que el Pleno avalara las reformas que establecen lineamientos y programas para mejorar los mecanismos de recepción, canalización y seguimiento de las denuncias, privilegiando el uso de medios tecnológicos, con el objetivo de garantizar procesos más ágiles, seguros y accesibles para la ciudadanía.

La legisladora recordó que hace unos meses presentó dicha iniciativa de reforma para incorporar la denuncia anónima digital como herramienta clave en el combate a la extorsión, un delito que lastima profundamente a las familias michoacanas al afectar su tranquilidad, su economía y su seguridad, por lo que reconoció el trabajo de las comisiones dictaminadoras y también de las y los integrantes de la Legislatura por respaldar la propuesta.

Desde tribuna, Adriana Campos Huirache enfatizó que muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias o por enfrentar trámites burocráticos que dificultan el proceso, por lo que esta reforma elimina barreras y facilita que las personas puedan denunciar desde su teléfono móvil, con mayor protección y acompañamiento institucional.

Asimismo, destacó que con estas modificaciones se faculta al Secretario de Seguridad Pública para establecer lineamientos claros sobre la recepción, canalización y seguimiento de las denuncias, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado ante este delito.

“Hoy es un hecho. No estamos hablando de una propuesta, sino de una realidad que permitirá actuar con mayor rapidez y eficacia. La seguridad es una prioridad y debemos respaldar todas aquellas acciones que den resultados concretos para nuestra gente”, expresó.

Finalmente, la diputada priista subrayó que fortalecer la denuncia es fortalecer la seguridad, y por lo que es una prioridad seguir impulsando reformas que protejan la dignidad y la tranquilidad de las familias michoacanas. “Seguimos avanzando con acciones firmes y resultados reales para Michoacán”.