Cuidar nuestros bosques y recursos naturales tarea de todos: Grecia Aguilar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 22:37:04
Morelia, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- Desde todas las trincheras se debe actuar con responsabilidad para proteger nuestros ecosistemas, convocó la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, tras destacar la importancia de crear conciencia sobre los riesgos que representan los incendios forestales.

En el marco del Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, la legisladora recordó que el principal objetivo de esta conmemoración es promover una responsabilidad colectiva, incentivar medidas preventivas y reducir la siniestralidad en los ecosistemas. Además, enfatizó la necesidad de erradicar la impunidad de quienes provocan estos incendios, protegiendo así los recursos naturales y la biodiversidad del estado.

“Es fundamental que cada ciudadano y autoridad asuma un papel activo en la protección de nuestros bosques y áreas verdes. La prevención no solo salva vidas, también preserva nuestro patrimonio natural para las futuras generaciones”, afirmó Grecia Aguilar.

Asimismo, la diputada hizo un llamado a fortalecer programas educativos y comunitarios que promuevan la prevención de incendios y la gestión responsable del territorio, tras resaltar la importancia sobre la colaboración entre sociedad, autoridades y organismos ambientalistas para generar un cambio real y sostenible.

Finalmente, reiteró su compromiso para impulsar acciones legislativas y sociales que contribuyan a la prevención de incendios y a la protección del medio ambiente.

