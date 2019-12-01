Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 19:37:20

Querétaro, Querétaro, 18 de noviembre de 2026.- La diputada Juliana Hernández Quintanar denunció, la probable mala utilización de recursos públicos por parte del alcalde de Ezequiel Montes, Iván Reséndiz, emanado de Morena.

Explicó que, de acuerdo a una denuncia ciudadana, el pasado viernes 13 de noviembre la Presidencia Municipal de Ezequiel Montes realizó un evento institucional con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), denominado “Entrega de Programa Social Adulto con Lápiz en la Mano 2026”.

“No obstante, al día siguiente, el sábado 14 de noviembre, en el mismo lugar se habría utilizado el mismo espacio, la misma carpa, el mismo estrado y mobiliario para un evento de la asamblea de Morena”.

Flanqueada por sus compañeros de bancada; Guillermo Vega Guerrero, Verónica Galicia Castañón, Leonor Mejía Barraza, Antonio Zapata Guerrero, Gerardo Ángeles Herrera, Mauricio Cárdenas Palacios y Enrique Correa Sada, señaló que el alcalde Iván Reséndiz tiene que aclarar esta situación a las familias que representa, por el probable uso de recursos públicos y de personal de la presidencia municipal, en un evento partidista.

Cuestionó por qué se está haciendo así y con instrucción de quién, al tiempo que llamó a que el edil rinda cuentas:

“Que diga cuánto costó la carpa y quién la pagó, también que dé una explicación de por qué está utilizando el recinto de todos los ciudadanos de Ezequiel Montes como casa de campaña”.

Presentó imágenes de ambos eventos, donde se evidencia que fue utilizado el mismo escenario, la carpa, presídium, etcétera, por lo cual sostuvo que se estaría ante una posible violación de diversos ordenamientos, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, que prohíbe el uso de los recursos públicos en la realización de un acto partidista.

Afirmó que se estaría transgrediendo la Ley Electoral del Estado de Querétaro, en su artículo 6; así como la Ley General en Materia de Delitos Electorales y el Código Penal del Estado.

Recordó que las consecuencias de este tipo de acciones van desde la inhabilitación hasta multas, además de que también se caen candidaturas por esto y existen penas privativas de la libertad.

“En el PAN queremos dejar claro que los recursos públicos no son patrimonio de los gobernantes ni de sus funcionarios. Es dinero de las familias de Ezequiel Montes. La ciudadanía merece saber cómo se está gastando cada peso y tener la certeza de que las decisiones del gobierno municipal responden al interés público y no a intereses particulares. Desde Acción Nacional vamos a seguir señalando cualquier situación que deba aclararse y exigiendo transparencia, rendición de cuentas y un manejo responsable del dinero público”.