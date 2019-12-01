Cuestiona regidor Miguel Villanueva falta de aviso por ausencia del secretario de Ayuntamiento y pide mayor coordinación con Cabildo de Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 21:40:55

Celaya, Guanajuato, a 9 de julio de 2026.- El regidor de Morena, Miguel Villanueva, solicitó que los integrantes del Ayuntamiento sean informados cuando el secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto Martínez, se ausente de sus funciones, luego de que aseguró no haber tenido conocimiento previo del viaje que realizó el funcionario a Nueva York.

El edil manifestó que la falta de comunicación con los miembros del Cabildo puede generar complicaciones en la atención de asuntos administrativos, debido a que la Secretaría del Ayuntamiento concentra diversos procesos que requieren seguimiento y coordinación.

“A nuestros despachos, por lo menos al despacho de su servidor, no tuvimos conocimiento. Sí solicitamos que se nos informe cada vez que suceda esta situación, porque mínimamente debemos saber quién queda encargado”, señaló.

Villanueva explicó que existen temas pendientes en los que se requiere la participación del secretario, entre ellos asuntos relacionados con el transporte público, donde, dijo, algunos concesionarios han buscado respuestas sobre modificaciones y trámites en proceso.

“Verdaderamente esto alenta mucho los procedimientos del Ayuntamiento. Ahorita tenemos variaciones con el tema de la ruta y no podemos disipar esas dudas a los concesionarios”, comentó.

Sobre los gastos generados por la comisión al extranjero, el regidor indicó que desconoce si se utilizaron recursos municipales, aunque confió en que se hayan aplicado los criterios de austeridad establecidos por la administración.

El representante de Morena también cuestionó que el secretario del Ayuntamiento realice viajes internacionales, al considerar que su responsabilidad principal se encuentra en la coordinación interna del gobierno municipal.

“La figura del secretario del Ayuntamiento no es un vicepresidente; es un gestor interno. La política interna del municipio debe pasar por sus manos”, expresó.

A pesar de sus señalamientos, Villanueva aclaró que no contempla presentar una queja formal contra el funcionario y afirmó que su postura busca únicamente fortalecer los mecanismos de comunicación entre la Secretaría del Ayuntamiento y los integrantes del Cabildo.

“Simplemente es una invitación muy amablemente a que cumpla lo que en el papel figura como su trabajo”, concluyó.