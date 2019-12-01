Cuerpos de bomberos de Cadereyta y Ezequiel Montes sin equipos de emergencia: Teresita Calzada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 12:23:26

Querétaro, Querétaro, 15 de diciembre del 2025.- Los cuerpos de bomberos de Cadereyta y Ezequiel Montes no cuentan con el equipo de emergencia que se requiere para atender una emergencia, reconoció la diputada de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada Rovirosa.

“Los cuerpos de Bomberos de Cadereyta y Ezequiel Montes no cuentan con los recursos económicos y la infraestructura que quisiéramos que tuvieran, porque la presidenta de Cadereyta, como el de Pedro Escobedo (Astrid Ortega Vázquez y Iván Reséndiz Ramírez, respectivamente) no conocen la materia de Protección Civil y no apoyan las corporaciones de emergencia como es debido”.

Manifestó su preocupación ya que, pese a que como parte del programa “Ruta 18” donde se aportan cantidades para mejorar la infraestructura de Bomberos Cadereyta, pero loa situación en Ezequiel Montes es terrible.

“La situación es tan preocupante que incluso el comandante Armando de Cadereyta ha querido solicitar apoyo a otras entidades, incluso a nivel nacional porque su municipio no lo apoya y lo mismo pasa con la comandante de Ezequiel Montes quien está desesperada”.

Por ello, llamó a los ediles Astrid Ortega Vázquez y Iván Reséndiz Ramírez que apoyen a sus bomberos, porque no sólo el recurso que se desprende de ciertas multas que van directamente para financiar a los bomberos Querétaro, sino que también lo hagan los municipios.

“Ya los hemos exhortado en la materia porque es muy importante, También exhortamos al presidente municipal de Amealco que brinde este apoyo a bomberos”.

Por ello, recordó que ingresó un exhorto el cual, en su momento, se aprobó en Pleno para que los presidentes municipales apoyen con recursos, capacitación e infraestructura y equipo a las unidades municipales de Protección Civil, así como a los cuerpos de emergencia que dan este servicio en el estado de Querétaro.

“Apoyar a nuestros cuerpos de emergencia nos ofrece gobernabilidad, estabilidad, desarrollo económico, mayor calidad de vida y mejor movilidad. Es un fortalecimiento lineal para Querétaro”.

De igual forma, destacó la calidad y preparación de otros cuerpos de bomberos en el estado de Querétaro, a quienes calificó como uno de los mejores equipos de emergencia del país.

Subrayó que tanto el municipio de Querétaro como la zona metropolitana cuentan con brigadas altamente capacitadas para responder ante desastres naturales, derrames químicos, accidentes vehiculares o fugas de gas.

Reconoció el trabajo de los bomberos de Amealco, San Juan del Río y Tequisquiapan, resaltando su experiencia, infraestructura y preparación. En particular, señaló que el cuerpo de San Juan del Río es “de primer nivel” y que el comandante de Tequisquiapan cuenta incluso con estudios en el extranjero.