Cuauhtémoc Cárdenas, referente de democracia: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2026.- Gaby Molina reconoció el legado histórico del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, cuya lucha contribuyó a abrir el camino hacia un México más plural y democrático, y destacó su convicción en la defensa de la soberanía nacional y su capacidad para representar una figura de concordia por encima de las diferencias políticas.

Subrayó que su convicción de que México debe decidir su propio destino, sin subordinaciones, constituye una referencia en la defensa de la soberanía nacional y de los intereses del pueblo mexicano. Su trayectoria recuerda la importancia de preservar nuestros principios y nuestra historia como bases para construir el futuro de la nación.

Asimismo, destacó que la influencia de Cárdenas Solórzano trascendió las fronteras de México y se convirtió en un referente para América Latina y el Caribe. Como muestra de ello, recordó las palabras del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien, tras conocerse su fallecimiento, expresó que tuvo en muchas ocasiones “la felicidad de dialogar con Cuauhtémoc, de luchar a su lado por una América Latina desarrollada, justa y libre”.

Su legado transformó las instituciones y contribuyó a construir una izquierda con vocación de gobierno. En Michoacán impulsó el gobierno social y la pluralidad democrática; al frente del Frente Democrático Nacional, encabezó la lucha contra el viejo régimen. Desde la Ciudad de México, demostró que la izquierda podía gobernar con una agenda de igualdad, justicia social, desarrollo sustentable y equilibrio ecológico.

Gaby Molina expresó su gratitud por haber compartido momentos con el ingeniero Cuauhtémoc, de quien guarda aprendizajes y una profunda admiración por su congruencia y trayectoria. Reconoció también la cercanía y los lazos construidos con su familia, que ha sido referente en su camino político. Con afecto y respeto, expresó sus condolencias a la familia y seres queridos, con quienes comparte recuerdos, enseñanzas y el reconocimiento a una vida dedicada a la democracia y a México.