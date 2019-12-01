Cuauhtémoc Blanco llega en camioneta de lujo al Estadio Banorte pese a restricción de estacionamiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 19:22:00

Ciudad de México, 28 de marzo de 2026.- La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Brugada, había anunciado que no se permitiría el uso de estacionamiento durante el evento en el Estadio Banorte; sin embargo, se registró una excepción.

De acuerdo con reportes, el diputado Cuauhtémoc Blanco arribó al inmueble a bordo de una camioneta de lujo.

El vehículo en el que llegó tendría un valor cercano a los tres millones de pesos.

Además, se señaló que la unidad no portaba placas al momento de su acceso, lo que generó cuestionamientos en torno al cumplimiento de las disposiciones anunciadas para el evento.