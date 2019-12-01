Cuatro municipios de Michoacán sin elementos de policía municipal, revela Secretariado Ejecutivo

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 17:30:38

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre del 2026.- Hasta cuatro municipios de Michoacán no cuentan con elementos de policía municipal, informó César Erwin Sánchez Coria, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP); reveló que de los 113 municipios de la entidad solamente Zitácuaro cumple con el requerimiento de 1.8 elementos municipales por cada mil habitantes.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal señaló que el motivo de la falta de elementos puede ser variable, pero enfatizó que es facultad de los ayuntamientos destinar recursos económicos para la seguridad pública municipal.

Agregó, en las demarcaciones donde no hay elementos municipales o hay un número bajo de efectivos, el estado entra al apoyo territorial, en conjunto con personal de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional.

En el caso de Uruapan, donde se registró un despido masivo de elementos, Sánchez Coria recalcó que los municipios son autónomos para realizar la contratación de policías, pero el ayuntamiento no ha dado aviso al estado o federación sobre con cuantos elementos cuenta.

Recalcó que la perla del Cupatitzio tiene registro de 389 policías, pero debe verificarse cuántos de ellos están en áreas operativas y cuantos en temas administrativos, sin embargo, los estándares marcan que un debería contar con 780 efectivos aproximadamente.