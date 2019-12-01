Cuartel de Guardia Civil y kuarichas de San Felipe de los Herreros abre en marzo: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 20:33:19
Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- El próximo 6 de marzo se inaugurará el cuartel de la Guardia Civil y Kuarichas de la comunidad indígena de San Felipe de los Herreros del municipio de Charapan, adelantó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En reunión con comunidades del Colectivo Emancipaciones, el mandatario informó que esta infraestructura operará con elementos de la Guardia Civil y de la ronda comunitaria, a fin de reforzar de manera conjunta las acciones de seguridad y prevención al delito.

Comentó que las nuevas instalaciones contarán con cocina, comedor, dormitorio, sanidad, administración, lavandería, armería, subestación eléctrica, cuarto de máquinas, cisterna, planta de tratamiento de aguas residuales, cuarto de residuos sólidos, torres de vigilancia, estacionamiento y accesos.

Además, a petición de las comunidades, en febrero se gestionará una reunión con funcionarios de la Secretaría de la Defensa de la 21 y 43 zona militar, y de la Guardia Nacional para tener mayor comunicación con las autoridades comunales.

El gobernador instruyó una mesa de trabajo por región para establecer rutas de Guardianes del Camino por toda la zona Lacustre y la Meseta Purépecha, con el objetivo de que se coordinen operativos con las comunidades indígenas.

En el encuentro, también se solicitó atención a pendientes en materia de educación, salud, agua, entre otros, a los que se dará seguimiento con las dependencias correspondientes reiterando su respaldo a las comunidades indígenas y la consolidación de los autogobiernos.

