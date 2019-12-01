Cuarta República abre nueva etapa editorial: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- La apertura de la Librería Cuarta República representa un paso fundamental para acercar los libros a la ciudadanía, dar mayor proyección a las escritoras y escritores michoacanos y fortalecer la vida cultural del estado, destacó Gaby Molina, al celebrar la creación de este nuevo espacio de encuentro con el pensamiento y la literatura.

La impulsora del fomento a la lectura reconoció la visión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para promover proyectos culturales y hacer de la lectura una política pública. Destacó el trabajo del director de la editorial, Carlos Márquez y señaló que Michoacán cuenta con una importante riqueza literaria y una comunidad de creadoras y creadores cuya obra merece mayores espacios de publicación, circulación y reconocimiento.

“Una editorial es mucho más que publicar libros: es preservar la memoria, dejar registro de una época y construir identidad. Michoacán tiene escritoras, escritores y un pensamiento propio que merece ser leído; ahora el gran reto es que esos libros lleguen a las personas y que hagamos de la lectura parte de nuestra vida cotidiana”, expresó.

La creación de Cuarta República, y ahora la apertura de su librería, se suman al impulso al fomento de la lectura en el estado, con otras acciones como el programa En Michoacán Se Lee, que ha distribuido más de 500 mil libros y desarrollado actividades en más de 40 municipios.

En la inauguración estuvieron presentes Patricia Flores Anguiano, secretaria de Educación; Luis Navarro García, aspirante a la Coordinación del Comité Municipal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Morelia; Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; así como Jaime Martínez, de la editorial, además de escritoras, escritores y representantes del ámbito cultural.