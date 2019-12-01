Cuando las mujeres caminan juntas, todo es posible: Paola Delgadillo

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo de 2026.- Con la participación de empresarias, conferencistas y público en general, se llevó a cabo el Encuentro Internacional de Mujeres “No tengas miedo a brillar”, un congreso que tuvo como sede la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) y que reunió a mujeres de distintas regiones para compartir experiencias, fortalecer liderazgos y generar redes de colaboración.

Durante el acto inaugural, la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, dirigió un mensaje emotivo en el que destacó la importancia de construir espacios donde las mujeres puedan aprender unas de otras y fortalecer su confianza para alcanzar sus metas.

“Este encuentro es para aprender de otras mujeres y para recordar que cuando los sueños no tienen límites, y las mujeres caminan juntas, todo es posible”, expresó.

Asimismo, señaló que desde el Gobierno de Morelia se impulsa una agenda permanente para generar oportunidades y acompañar a las mujeres en su desarrollo personal y profesional.

“En el Gobierno de Morelia trabajamos todos los días para abrir espacios, para generar oportunidades y acompañar a las mujeres en cada etapa de su vida. Porque sabemos que el desarrollo de una ciudad también se construye con la participación activa, preparada y valiente de sus mujeres”, afirmó.

A través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), el Ayuntamiento impulsa este espacio de diálogo y formación que busca fortalecer el desarrollo económico, el liderazgo femenino y la creación de vínculos entre mujeres emprendedoras y empresarias, reafirmando su compromiso de generar más oportunidades para las mujeres, fortalecer su autonomía económica y abrir espacios que impulsen su desarrollo y liderazgo.