CSIM retará a debate público a candidatos a la gubernatura; acusan "solidaridad de redes"

Morelia, Michoacán, a 16 de julio de 2026.— Previo a la definición de candidaturas para la elección a gobernador del estado, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) lanzó una advertencia: no permitirán que el proceso de autonomía indígena se detenga ni que los aspirantes utilicen a las comunidades solo para la foto.

Al respecto, Pavel Ulianov Guzmán, vocero del CSIM, reveló que ninguno de los aspirantes, incluidas las llamadas "corcholatas" de Morena, se ha acercado al Consejo para presentar propuestas en materia indígena. Y aunque las puertas están abiertas para todos, advierte que exigirán compromisos concretos, no discursos vacíos.

"El proceso de autonomía de Michoacán llegó para quedarse y no vamos a permitir que ningún candidato ni ningún gobernador lo retrase", sentenció Ulianov.

De acuerdo con el vocero, los contendientes morenistas que han recorrido la entidad no han tocado la puerta del máximo órgano de representación de los pueblos originarios en Michoacán. Tampoco lo han hecho dice quienes se reivindican de origen indígena.

"Al momento no se han acercado al Consejo Supremo Indígena de Michoacán, pero nosotros vamos a tomar una determinación. A nosotros es de interés de las comunidades, interés del Consejo Supremo, saber cuál va a ser la posición política respecto a los autogobiernos del próximo gobernador. Entonces, en su momento vamos a invitar, a citar, a debatir con los que estén de candidatos, porque nos interesa saber cuál es la posición: van a respetar los más de 50, los 54 autogobiernos que van a la actualidad, van a respetar el derecho de la autodeterminación, cuál es la posición respecto a las consultas, qué van a hacer respecto al presupuesto directo estatal, qué van a hacer respecto a los pendientes legislativos", declaró.

El CSIM planea convocar a todos los candidatos a un debate abierto, con transmisión y cobertura de medios. El objetivo, que las comunidades conozcan la postura de cada aspirante sobre presupuesto directo estatal, autogobiernos, consultas, jueces tradicionales y conservación de bosques.

Tras el debate, el Consejo buscará la firma de acuerdos vinculantes. "No sé si debe ser ante notario. No, con que se firmen con las comunidades. Para nosotros una firma con las autoridades, con los sellos, con las asambleas generales es más que suficiente. Con eso nosotros tenemos suficientes elementos para, a través de la movilización, si no cumple, hacer lo que cumple", advirtió.

Ulianov expresó que varios políticos solo simulan cercanía con los pueblos indígenas.

"En la mayoría de los casos solamente utilizan a las comunidades para tomarse la foto y después se olvidan de los compromisos. Si vemos en la mayoría de los casos, no solamente en campaña, sino también cuando viene la noche de muertos, cuando viene Semana Santa, se sacan la foto con las comunidades indígenas o con habitantes de los pueblos originarios y después se olvidan de sus problemas políticos", denunció.