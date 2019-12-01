Cruzarán productores del campo por Querétaro; van a protestar a la CDMX

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 13:28:20

Querétaro, Querétaro, 3 de diciembre del 2025.- El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres informó sobre el paso de una caravana nacional de productores del campo que atraviesa Querétaro rumbo a la Ciudad de México, como parte de una protesta contra la posible aprobación de la Ley de Aguas en el Congreso Federal, además de la presencia de camiones en la caseta de Palmillas en San Juan del Río.

Al respecto, aseguró que las autoridades prevén afectaciones severas principalmente en la carretera federal 57, una de las vías más transitadas del país y eje neurálgico de la movilidad en la zona metropolitana, así como la carretera libre a Celaya.

Explicó que la movilización forma parte de una convocatoria nacional que mantiene bloqueos y marchas en distintos estados. Detalló que desde primeras horas de la mañana se reportó la llegada de contingentes a la caseta de Palmillas, donde se integran productores provenientes de Irapuato, Celaya y Apaseo.

“Esto se deriva, ya no es por el tema del maíz, sino una protesta por la posible aprobación de la Ley de Aguas en el Congreso Federal, hay un anuncio de todas las organizaciones que tienen que ver con el campo y la ganadería de hacer diferentes bloqueos en todo el país. Querétaro no es la excepción”.

Indicó que el tránsito lento será inevitable debido al tipo de vehículos que encabezan la caravana, entre ellos tractores y unidades pesadas que avanzan a baja velocidad.

Agregó que la Guardia Nacional es la autoridad responsable de la vigilancia en la carretera 57, mientras que el Gobierno del Estado se mantiene en monitoreo constante y emitió recomendaciones a la ciudadanía para anticipar desplazamientos y prever rutas alternas.

“Se van integrando, se están integrando de Irapuato, de Celaya, de Apaseo. Entonces es una convocatoria nacional. Entonces seguramente en las siguientes horas va a haber un caos.”

Gudiño Torres señaló que este movimiento también se replica en entidades como Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán y Jalisco, donde organizaciones campesinas exigen una mesa de diálogo efectiva y claridad sobre los alcances de la iniciativa de Ley de Aguas. Dijo que algunos productores queretanos también se han sumado a la movilización.

El secretario llamó a la población a tener paciencia, especialmente a quienes deben desplazarse hacia la Ciudad de México o circular por tramos conectados con Palmillas.

Añadió que la Secretaría de Gobernación federal ya instaló una mesa de diálogo con los inconformes, con la expectativa de lograr acuerdos que permitan reducir el número de bloqueos en las próximas horas.