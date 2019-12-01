Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 11:04:49

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.— El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, compareció ante diputados como parte del proceso para elegir a la persona titular de la Fiscalía General del Estado.

Al término de su presentación, representantes de los medios de comunicación lo cuestionaron sobre los señalamientos de que sería el candidato respaldado por el Ejecutivo estatal y la Federación. Cruz Medina sostuvo que participa en la convocatoria y que su experiencia y trayectoria profesional respaldan su aspiración.

Afirmó que, de ser designado, asumiría el cargo como una responsabilidad y propondría un proyecto de largo plazo para fortalecer la Fiscalía mediante equipos y procesos de trabajo.

Describió la situación actual de la institución como un conjunto de “áreas de oportunidad” y reconoció que requiere mayor infraestructura, equipamiento, tecnología y personal ministerial y policial.

Añadió que, con más recursos y capacitación, podría consolidarse entre las mejores del país. Cruz Medina fue el primer aspirante en comparecer ante los diputados; la Comisión de Justicia evaluará los perfiles.