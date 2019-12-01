Creció 75% derrama económica del Tianguis Artesanal de Uruapan: Cástor Estrada

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero del 2026.- Del 2022 al 2026 de registro un aumento del 75 por ciento en las ventas del Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, así lo informó Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías en el estado (Casart). En el 2025 se tuvieron ventas por 45 millones de pesos, mientras que en 2022 fueron de 25 millones 675 mil 348 pesos.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal informó que este año el tradicional tianguis se llevará a cabo del 28 de marzo al 12 de abril, con la participación de mil 500 artesanos, 80 comunidades artesanales de 36 municipios de la entidad. Se espera que atraiga a 120 mil asistentes y genere un 95 por ciento de ocupación hotelera.

El tradicional desfile de artesanos se llevará a cabo el día 28 de marzo con la participación de 50 contingentes provenientes de las siete regiones artesanales, y una bolsa de 55 mil pesos en premios.

Cástor Estrada señaló que el Concurso Artesanal constará de 25 categorías, se espera la participación de mil 500 artesanos, 178 premios, 2 mil 400 piezas inscritas; destacó también que la bolsa de premios pasa de 1.3 a 1.6 millones de pesos, que también ha incrementado un 50 por ciento durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.

Anunció también que para esta edición habrá un nuevo toldeado del tianguis tendrá nueva imagen, que constará de nueve mil metros cuadrados entre la plaza Mártires y la plaza Morelos, obra a cargo de la Secretaría de Turismo federal a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.