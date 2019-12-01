Creciente de laguna obliga al cierre preventivo de carretera en Eloxochitlán, Hidalgo

Creciente de laguna obliga al cierre preventivo de carretera en Eloxochitlán, Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 22:53:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Eloxochitlán, Hidalgo, a 10 de julio de 2026.- El incremento en el nivel de una laguna, provocado por las lluvias registradas en las últimas horas, obligó a las autoridades de Eloxochitlán a cerrar de manera preventiva la carretera que conecta el restaurante Ilde con el Cerrito de Tlacotepec, con el objetivo de proteger a la población y evitar incidentes.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que la circulación permanecerá suspendida hasta nuevo aviso, mientras se realizan inspecciones para verificar las condiciones de la vialidad y determinar cuándo será seguro reabrir el paso.

De acuerdo con la dependencia, el aumento del nivel del cuerpo de agua comenzó a afectar el tramo carretero, por lo que personal de emergencia mantiene un monitoreo permanente para dar seguimiento a la evolución de la situación y reducir riesgos para los automovilistas.

Los reportes técnicos señalan que la restricción vial continuará vigente hasta que las condiciones permitan el tránsito seguro por la zona.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar el cierre, evitar ingresar al área restringida y seguir las indicaciones del personal de Protección Civil. Como ruta alterna, recomendaron utilizar el camino Cerrito de Tlacotepec-Huiloco mientras concluyen las labores de vigilancia y evaluación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tractor sin frenos se estrella contra una vivienda en Álvaro Obregón, Michoacán; hay dos lesionados
Hallan sin vida a mando policial arrastrado por el río Atoyac; suman cuatro víctimas por inundaciones en Santa Clara Ocoyucan, Puebla
Resultan afectadas varias viviendas en la colonia Loma Dorada de Morelia, Michoacán, tras la lluvia de este viernes
Fallecen dos personas en accidente vehicular en Paracho, Michoacán 
Más información de la categoria
Golpe al gobierno de Zacapu: detenidos director y subdirector de la Policía por emboscada que dejó 5 agentes muertos en la Meseta Purépecha de Michoacán; la corporación de Mónica Valdez ya era investigada por presunto favorecimiento al crimen
Lorenzo Salgado no era el objetivo de ICE, revela congresista de EEUU
Vinculan a proceso a alcaldesa de Tenancingo por simular secuestro
Michoacán avanza con autogobiernos, pero debemos consolidar esa conquista para que no haya un revés: Carlos Torres Piña 
Comentarios