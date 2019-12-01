Creciente de laguna obliga al cierre preventivo de carretera en Eloxochitlán, Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 22:53:47

Eloxochitlán, Hidalgo, a 10 de julio de 2026.- El incremento en el nivel de una laguna, provocado por las lluvias registradas en las últimas horas, obligó a las autoridades de Eloxochitlán a cerrar de manera preventiva la carretera que conecta el restaurante Ilde con el Cerrito de Tlacotepec, con el objetivo de proteger a la población y evitar incidentes.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que la circulación permanecerá suspendida hasta nuevo aviso, mientras se realizan inspecciones para verificar las condiciones de la vialidad y determinar cuándo será seguro reabrir el paso.

De acuerdo con la dependencia, el aumento del nivel del cuerpo de agua comenzó a afectar el tramo carretero, por lo que personal de emergencia mantiene un monitoreo permanente para dar seguimiento a la evolución de la situación y reducir riesgos para los automovilistas.

Los reportes técnicos señalan que la restricción vial continuará vigente hasta que las condiciones permitan el tránsito seguro por la zona.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar el cierre, evitar ingresar al área restringida y seguir las indicaciones del personal de Protección Civil. Como ruta alterna, recomendaron utilizar el camino Cerrito de Tlacotepec-Huiloco mientras concluyen las labores de vigilancia y evaluación.