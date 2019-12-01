Corte Municipal en Morelia, modelo vanguardista en procuración de justicia: Yankel Benítez

Corte Municipal en Morelia, modelo vanguardista en procuración de justicia: Yankel Benítez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 17:35:56
Morelia, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- Con el objetivo de brindar a las y los morelianos un acceso más abierto, transparente y eficiente a la justicia, la Corte Municipal avanza y se consolida en Morelia, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva.

Yankel Benítez explicó que la transición hacia este nuevo modelo inició a principios de 2026 y que, a partir del mes de abril, las infracciones serán evaluadas en la Corte Municipal. Este esquema representa la evolución de la justicia cívica —que en 2016 posicionó a Morelia como referente nacional— y se posiciona como un legado de la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

El secretario del Ayuntamiento detalló que los jueces de la Corte Municipal resolverán asuntos de carácter administrativo y fiscal competencia del municipio. “Ya no se limitará a temas de tránsito u orden público. Por ejemplo, si recibes una infracción por realizar obras sin licencia de construcción, no acudirás a una oficina para que te sancionen de forma automática: tendrás derecho a una audiencia, podrás presentar pruebas y dialogar directamente con el juez”, precisó.

Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de capacitación del personal y modificaciones reglamentarias. Se estima que, a más tardar en abril de 2026, el nuevo modelo entre en pleno funcionamiento.

De esta manera, el Gobierno de Morelia busca fortalecer la cultura de la legalidad, promover la conciencia ciudadana y garantizar un orden municipal más justo y accesible para todas y todos.

