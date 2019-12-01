Cortadores de aguacate piden apoyo en el Boulevard Industrial de Uruapan

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 11:59:27

Uruapan, Michoacán, 30 de octubre de 2026.— Cortadores de aguacate se congregaron en el Boulevard Industrial, uno de los principales accesos a Uruapan, para solicitar cooperación económica a transportistas y ciudadanos ante la falta de trabajo.

Los trabajadores señalaron que la suspensión temporal del corte en las huertas los dejó sin ingresos. Explicaron que los productores detuvieron las labores mientras solicitan mejores precios para el aguacate y que, por el momento, no están acudiendo a las huertas.

Los cortadores dijeron respetar las acciones de los pequeños productores, pues consideran que reciben un pago bajo por su producto. Sin embargo, señalaron que la suspensión también afecta directamente a quienes trabajan en el corte.

"Nosotros solo estamos aquí solicitando una cooperación no queremos enfrentarnos con ninguno de los compañeros, también nos deslindamos de cualquier acción de violencia o de cierre de carreteras", comentaron un grupo de cortadores.

Algunos transportistas y automovilistas que pasaban por la zona se detuvieron para brindarles apoyo económico.

También solicitaron la intervención inmediata de los gobiernos estatal y federal para mejorar las condiciones de precio, en particular para los pequeños productores, y propiciar que se reanude el corte y se recuperen las fuentes de trabajo.