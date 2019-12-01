Corrupción del Cártel de Morena sigue matando a mexicanos: PAN Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 11:17:28

Morelia, Michoacán, a 29 de Diciembre del 2025.- La corrupción del Cártel de Morena nuevamente ha provocado un luto nacional con el trágico descarrilamiento del tren interoceánico, el cual fue construido con negligencias y corruptelas solapadas por los gobiernos morenistas.

Así lo advirtió Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), quien precisó que este suceso es una muestra más de la gran corrupción y autoritarismo de los gobiernos del Cártel de Morena.

"El propio Clan López Beltrán había adelantado que el tren se descarrilaría; exigimos que el gobierno de Claudia Sheinbaum deje de solapar los actos de corrupción y castigue a los responsables", indicó.

El Jefe Estatal del PAN adelantó que el Cártel de Morena no tardará en crear distractores y "cortinas de humo", además de inventar excusas en la carpeta de investigación que anunció Ernestina Godoy, la "fiscal carnal" de Sheinbaum.

"Desde Acción Nacional lo decimos fuerte y claro: ¿Cuántos muertos más tiene que poner el pueblo para saciar el hambre de corrupción del Cártel de Morena? ¡Ya basta!", señaló Quintana Martínez.