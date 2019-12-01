Coparmex Querétaro alista estrategia ante próximas obras viales; no descartan 'home office'

Querétaro, Querétaro, a 9 de julio de 2026.- El sector empresarial de Querétaro comenzó a coordinarse con las autoridades estatales para mitigar el impacto de las próximas obras de infraestructura que comenzarán a ejecutarse a partir del 13 del mes en curso en el boulevard Bernardo Quintana, confirmó Beatriz Hernández Rojas, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro.

Para profundizar en los alcances de los proyectos viales y el plan de movilidad, la líder empresarial anunció que contarán con la participación de la Secretaría de Gobierno de Querétaro durante su próximo desayuno ejecutivo, programado para el día 22 de este mes en las instalaciones del Grupo Industriales.

Subrayó la relevancia de mantener informada a la comunidad de negocios, debido a que el grueso de sus operaciones se concentra en la capital del estado, zona donde se prevén los trabajos viales.

"Lo que sí te puedo decir es que más del 50% de nuestros agremiados están en el municipio de Querétaro. Es necesario trazar estrategias de prevención logística a la brevedad”.

Ante las previsibles afectaciones al tráfico y los tiempos de traslado, la dirigente gremial aseguró que las empresas locales cuentan con la experiencia y la apertura necesarias para implementar esquemas de trabajo a distancia o jornadas flexibles.

Recordó que el sector productivo queretano ya ha sabido sortear contingencias similares en el pasado reciente mediante la adaptabilidad laboral.

“Las empresas modificaron horarios y rutinas durante la reingeniería vial de la Avenida 5 de Febrero. Lo ha habido en otros momentos, así es que suponemos que así será. [Ya se hizo] con los dos temas de las inundaciones, etcétera, así es que creo que sí es un problema [pero] sí se puede.