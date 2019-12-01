Coordinan trabajos metropolitanos por temporada de lluvia 

Coordinan trabajos metropolitanos por temporada de lluvia 
Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 14:17:59
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Corregidora, Querétaro, a 9 de julio 2026.- El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, dio a conocer que se trabaja de forma conjunta con los integrantes del Cabildo Metropolitano para homologar criterios y normatividad en temas relacionados con licencias de funcionamiento, desarrollo urbano, así como en acciones y coordinación en materia de seguridad y protección civil.

Reconoció que estos trabajos se realizan con la intención de concentrar y homologar las acciones para dar atención oportuna y eficaz a los ciudadanos que viven en la zona metropolitana de Querétaro.

“Estamos trabajando entre los equipos para que podamos homologar sobre todo los ordenamientos y los criterios de cada uno de los municipios, vamos a tener una reunión, un evento próximamente donde les vamos a platicar cómo hemos avanzado en ese tema y en la coordinación en cuanto a Protección Civil, Seguridad y en temas para avanzar y homologar trámites como licencias de funcionamiento y en temas de homologación de desarrollo urbano; ha sido amplia la agenda del Cabildo Metropolitano”, dijo.

Resaltó que, como parte de las acciones tomadas de forma metropolitana, se suman estrategias para atender contingencias durante la temporada de lluvias, donde los cuatro municipios podrían apoyarse en tareas de limpieza, liberación de vías y drenes, así como en caso de rescate en caso de ser necesario.

“Nuestras áreas de Protección Civil están coordinadas y tuteladas por la Coordinación Estatal de Protección Civil, para que en el momento que tengamos precipitaciones en cualquiera de los cuatro municipios o en los cuatro, estemos plenamente comunicados para poder observar los escurrimientos, que podamos ver cómo se está comportando el sistema de lluvia y poder tomar precauciones; también tenemos el acuerdo que si hay alguna circunstancia, situación de contingencia de inundaciones, en medida de lo posible también apoyarnos entre municipios en liberación de limpieza”.

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