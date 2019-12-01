Coordina Conagua monitoreo y atención en la presa El Batán en Querétaro

Querétaro, Qro., 30 de junio de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el gobierno de Querétaro, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Estatal de Aguas (CEA) de Querétaro, así como con el municipio de Corregidora, implementa acciones conjuntas de atención y monitoreo en la presa El Batán, derivadas de la presencia de peces sin vida detectados en el cuerpo de agua de jurisdicción federal.



Como parte de una estrategia interinstitucional que permita atender el evento en la zona federal, personal de las dependencias realiza labores de limpieza y retiro de los ejemplares, con el propósito de preservar las condiciones sanitarias del sitio y contribuir al cuidado del entorno.



De igual manera, especialistas de la Conagua y de la Comisión Estatal de Aguas llevan a cabo el muestreo y análisis de diversos parámetros de calidad del agua, cuyos resultados permitirán contar con elementos técnicos y científicos para determinar las posibles causas del evento y definir las medidas que resulten procedentes.



Asimismo, autoridades de Protección Civil estatal y municipal monitorean la situación, en coordinación con las instancias competentes, con el objetivo de fortalecer las acciones de atención y prevención.



La Conagua refrenda su compromiso de mantener una estrecha coordinación con las instituciones de los gobiernosestatal y municipal, privilegiando el sustento técnico y científico en la toma de decisiones y manteniendo informada oportunamente a la población conforme se disponga de información debidamente confirmada.