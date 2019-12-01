Fallece trabajador tras caer de edificio en construcción en San Pedro, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 18:39:16

San Pedro, Nuevo León, a 30 de junio de 2026.- Un trabajador perdió la vida al precipitarse desde el piso 14 de un edificio en construcción mientras realizaba labores de instalación en San Pedro, Nuevo León.

La víctima fue identificada como Román Cordero Mena, de 48 años de edad, quien se encontraba colocando tubería para el sistema contra incendios cuando ocurrió el accidente. De acuerdo con los primeros reportes, cayó hasta la planta baja del inmueble, en el área del cubo de tuberías, perdiendo la vida de forma inmediata.

El hecho se registró alrededor de las 13:40 horas en un edificio del complejo Punto Central, ubicado en el cruce de las avenidas De la Industria y Del Comer, en la colonia Punto Central.

Tras el accidente, autoridades y cuerpos de auxilio acudieron al sitio para confirmar el fallecimiento del trabajador e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la caída.