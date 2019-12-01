Sacude sismo de magnitud 6.1 a Sinaloa; autoridades mantienen recorridos para descartar daños o incidentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 15:50:58

Guasave, Sinaloa, a 30 de junio de 2026.- Un sismo de magnitud 6.1 registrado la tarde de este martes activó los protocolos de vigilancia y monitoreo en el estado de Sinaloa, donde autoridades mantienen recorridos y revisiones para descartar daños o incidentes derivados del movimiento telúrico.

El Servicio Sismológico Nacional informó que el epicentro se ubicó a 116 kilómetros al suroeste del municipio de Guasave, en una zona del océano Pacífico.

Tras el temblor, las autoridades señalaron que continúan evaluando las condiciones en los municipios cercanos al epicentro y permanecen atentas ante la posible ocurrencia de réplicas, con el objetivo de actualizar la información conforme avance la revisión.

El movimiento también fue percibido en distintas localidades del estado de Durango, de acuerdo con reportes compartidos por usuarios en redes sociales.

Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades en caso de que se registren nuevos movimientos sísmicos.