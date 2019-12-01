Balean vivienda en la colonia El Vergel de Zamora, Michoacán; hay una mujer herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 18:03:03

Zamora, Michoacán, a 30 de jumio de 2026.- La tarde de este martes se registró una agresión armada en contra de una vivienda de la colonia El Vergel, el saldo fue de una mujer herida, un joven detenido y daños en el inmueble, los presuntos lograron darse a la fuga.

Por información recabada por este medio de comunicación se conoció que minutos antes de las 14:00 horas, algunos vecinos del citado Asentamiento Humano reportaron varias detonaciones de arma de fuego sobre la calle Jacarandas entre las calles Higos y Pirul.

De inmediato se movilizaron uniformados de los tres órdenes de gobierno quienes ubicaron el inmueble marcado con el número 160 con impactos de bala y al interior una mujer herida de un rozon en la espalda, por lo que delimitaron la zona y solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron y le brindaron los primeros auxilios a la señora Margarita R., H., de 58 años de edad, quien no requirió ser trasladada a un nosocomio.

Cabe señalar que en el lugar los oficiales detuvieron a un muchacho, el cual fue trasladado al área de barandilla, desconociendose si será puesto a disposición o el motivo de la detención.

Minutos después llegó personal de la Fiscalía General del Estado quienes procesaron la escena donde recolectaron varios casquillos percutidos de arma corta, así mismo iniciaron las investigaciones correspondientes.