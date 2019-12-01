Denuncian trabajadores del ISSSTE agresiones y abandono de autoridades en clínicas de Michoacán

Denuncian trabajadores del ISSSTE agresiones y abandono de autoridades en clínicas de Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 16:02:27
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Morelia, Michoacán, a 30 de junio de 2026.- Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato del ISSSTE denunciaron públicamente una serie de agresiones físicas en contra de trabajadores de las clínicas en Lázaro Cárdenas. En rueda de prensa, los líderes sindicales responsabilizaron de estos hechos a la falta de seguridad en las unidades médicas y a la omisión de las autoridades administrativas, quienes, aseguraron, han dejado a los empleados "a merced de grupos de choque".

Al respecto, Ramiro Tena Ramírez, secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional, calificó como "viles y cobardes" los ataques registrados hace unos días. Según el reporte, personal de la clínica de Lázaro Cárdenas fue golpeado y desalojado a empujones por un grupo identificado como la asociación civil "MOL". Tena señaló que dicha organización tiene un trasfondo político asociado al Partido Acción Nacional y actúa de forma violenta bajo el pretexto del desabasto de medicamentos.

El líder sindical narró que los integrantes de la asociación ingresaron a la clínica para colocar panfletos relacionados con las carencias de medicinas y la falta de atención, para posteriormente agredir físicamente al representante sindical. "No somos esclavos, somos servidores públicos", manifestó Tena Ramírez, quien enfatizó que el personal de base no es responsable de las carencias que enfrenta el instituto.

Por su parte, el doctor Víctor Armando Arévalo Ortiz, también miembro del Comité Nacional, deslindó a los trabajadores de la clínica de las acusaciones de "huachicol de medicamentos" que el grupo agresor ha utilizado para justificar sus ataques. "La distribución y adquisición de fármacos le atañe completamente a la administración, no a los trabajadores de base ni suplentes", aclaró.

Ante esta situación, el sindicato interpuso las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE), acompañadas de certificados médicos que avalan las lesiones de los afectados y videos que identifican a los agresores.

Entre sus demandas principales destacan el cambio inmediato de la empresa de vigilancia por personal capacitado, así como el abastecimiento de medicamentos, material de curación y papelería. Como medida de protesta y rechazo a la violencia, los trabajadores realizaron una manifestación este martes en la delegación del ISSSTE en la capital michoacana.

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