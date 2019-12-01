Convocan a la Convención Estatal “Las Mujeres Podemos”, un espacio de reflexión y diálogo

Morelia, Michoacán, 13 de julio de 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) invita a las mujeres de todo el estado a participar en la Convención Estatal “Las Mujeres Podemos”, un espacio de reflexión, aprendizaje e intercambio de experiencias que fortalecerá la agenda de igualdad y los derechos de las mujeres.

En rueda de prensa, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular de la Seimujer Alejandra Anguiano González, informó que el evento se llevará a cabo el viernes 17 de julio, a las 9:30 horas, en el Complejo Deportivo Bicentenario, e hizo un llamado a las michoacanas a registrarse para formar parte de este encuentro en el siguiente enlace michoacan.gob.mx/registro-de-asistencia/

La secretaria destacó que el programa contempla conferencias sobre una vida libre de violencias para las mujeres, el derecho a los cuidados, la defensa del territorio y los derechos sexuales y reproductivos, además de un panel sobre los avances y retos pendientes de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Michoacán.

Enfatizó que entre las participantes se encuentran Ingrid Gómez Saracíbar, subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres; Gracia Morales Alzaga, directora de Políticas de Cuidados de la Secretaría de las Mujeres; el Grupo de Mujeres de Proyecto Guacamayas Calentanas, Mujeres Aliadas A.C., así como representantes del Grupo de Información en Reproducción Elegida México, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

Finalmente, la funcionaria estatal señaló que este encuentro busca fortalecer el diálogo entre instituciones, organizaciones y ciudadanía para seguir impulsando políticas públicas que garanticen la erradicación de la violencia de género y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en Michoacán.