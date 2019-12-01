Convoca Xóchitl Ruiz a cerrar el paso a las barreras que limitan el acceso a los derechos humanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 17:22:26

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2026.- Es necesario eliminar los obstáculos burocráticos que impiden o dificultan la defensa de los derechos humanos, lo cual debe ser una prioridad de las instituciones, afirmó la diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, al llamar a fortalecer los mecanismos de protección y garantizar que todas las personas puedan acceder a la justicia sin barreras administrativas.

Como parte de esta agenda, la legisladora impulsó una iniciativa para eliminar el requisito de ratificación de las quejas presentadas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), con el propósito de evitar que las formalidades administrativas se conviertan en impedimentos para quienes buscan protección ante posibles vulneraciones de sus garantías.

En mayo de 2026, la Comisión de Derechos Humanos aprobó cinco dictámenes orientados a fortalecer las garantías y la protección de distintos sectores de la población, entre ellos niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Estos trabajos forman parte de la revisión del marco jurídico para responder a las necesidades actuales de las y los michoacanos.

La agenda legislativa en derechos humanos, dijo también requiere avanzar en la inclusión, la igualdad de trato y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, con especial atención a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios y mecanismos institucionales.

El objetivo es que la protección de los derechos sea efectiva y no dependa de la condición económica, social o geográfica de cada persona.

Xóchitl Ruiz González destacó la importancia de mantener la coordinación entre el Poder Legislativo, los organismos defensores de derechos humanos y la sociedad civil, a fin de identificar vacíos legales y construir propuestas que atiendan problemáticas reales. La participación ciudadana y el diálogo institucional son herramientas para fortalecer las garantías individuales y mejorar la respuesta de las autoridades.

La presidenta de la Comisión reiteró la importancia de avanzar hacia un marco jurídico que coloque la dignidad humana en el centro de las decisiones públicas, con instituciones que escuchen, atiendan y protejan a la ciudadanía.

La defensa de los derechos humanos debe traducirse en acciones concretas que faciliten el acceso a la justicia y eviten que cualquier persona quede excluida de su protección.