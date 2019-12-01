Convoca Raúl Morón a michoacanos a unirse y preservar el medio ambiente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 10:18:29
Morelia, Mich., a 19 de agosto de 2025.- En el marco del Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, el senador de Morena, Raúl Morón Orozco, llamó al pueblo de Michoacán a unirse y preservar el medio ambiente mediante diversas acciones, como la reforestación que encabezó en la zona de El Capulín, de la Tenencia de San Miguel del Monte, en Morelia.

Desde temprana hora el legislador, junto a un grupo de autoridades y habitantes de la tenencia, así como ambientalistas, realizaron una jornada de reforestación, que consistió en la plantación de 800 pinos, los cuales tendrán el objetivo de coadyuvar a mantener el equilibrio de la región.

El senador aseguró que reforzar el cuidado al medio ambiente es una tarea fundamental que requiere del esfuerzo de todos, tanto con esfuerzos de este tipo, como con acciones tan básicas y preventivas en cuanto a incendios forestales como no tirar basura o realizar fogatas.

Profundizó que dicha tenencia representa "un pulmón" esencial para Morelia, por lo cual es necesario centrar esfuerzos en crear conciencia sobre su cuidado y de manera periódica realizar este tipo de jornadas.

Además, recordó que en el Senado de la República presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mediante la cual México podrá transitar hacia un modelo de sustentabilidad en favor de todas las especies y el uso de recursos de manera responsable, lo cual beneficiará en gran medida a los bosques michoacanos.

