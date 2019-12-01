Convoca Memo Valencia a movilizarse en el Congreso del Estado y exigir más presupuesto para el campo michoacano

Álvaro Obregón, Michoacán, 09 de noviembre de 2026.- Al campo lo formaron al final de la fila y le dejaron la morralla en el Presupuesto Estatal desde hace ocho años, por ello, es urgente responderles a los campesinos, afirmó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, quien convocó a los productores de maíz a movilizarse al Congreso del Estado para exigir mayor recurso federal y local para el campo michoacano.

Adelantó que, como diputado local, presentará un exhorto para que, de forma urgente, la 76 Legislatura pida al Gobierno del Estado que destine, al menos, el 2 por ciento del gasto total a ejercer en el 2027, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

“A quien pone la comida en la mesa a todo Michoacán, Michoacán lo ha formado al final de la fila. No es su prioridad. Las necesidades del campo crecieron mientras sus presupuestos se iban para abajo y esa infamia tiene que terminar en este presupuesto, no en el que sigue”, dijo.

Durante una reunión con los agricultores de maíz del Valle Morelia-Queréndaro, Memo Valencia recordó que, en 2018 la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tenía mil 200 millones de pesos de presupuesto estatal y en 2026 le asignaron tan solo 662.6 millones, a pesar de que el Gobierno del Estado tuvo más recursos.

“No es un descuido ni error de cálculo, es una decisión política y como toda decisión política tiene responsables con nombre y apellido. Al campo le están dejando la pura morralla, esa es la injusticia de fondo”, advirtió.

Lamentó que los recursos federales y estatales se hayan enviado a la construcción de “obras faraónicas para cumplir los caprichos de quien gobierna el estado y que quieren ser recordados por un teleférico que nadie va a usar, pero que nos va a costar”, porque, desde la administración michoacana ya impulsaron un subsidio para que, “con sus impuestos, estemos pagando la operatividad del teleférico”.

Adán Sánchez, edil de Álvaro Obregón y promotor para que los productores de maíz del Valle Morelia-Queréndaro cuenten con más recurso gubernamental, afirmó que se requiere “apoyo real del gobierno federal y estatal y no solo atole con el dedo, que el presupuesto esté pensado en los agricultores y el campo”.

Los productores de maíz, quienes entregaron a Memo Valencia una petición para ser llevada al Pleno del Congreso michoacano donde solicitan la asignación de recursos presupuestales específicos en apoyo al sector agrícola, coincidieron en señalar que los precios actuales de sus cosechas no alcanzan para hacer frente a gastos y ven un futuro incierto, sobre todo porque no cuentan con los programas y apoyos sociales federales que Morena eliminó hacia este sector.

“El sector está en el olvido. Tenemos muchos años sembrando, ¿Dónde está el precio de los insumos? ¿Y dónde está el precio del maíz hacia nosotros? No alcanzamos ya a salir adelante, no alcanzamos a que nos quede un peso para pagar todas las deudas que traemos atrás de nosotros, mucho menos para llevar un plato de comida a la mesa”, expuso Francisco Romero a nombre de los agricultores.

En su oportunidad, Felipe Contreras, representante de la CNC, insistió en que los campesinos necesitan atención, que sean recibidos en mesas de diálogo con los legisladores estatales en el caso de Michoacán.

La diputada federal y dirigente nacional de la CNC, Leticia Barrera, lamentó que Morena apueste a la división de los campesinos y llamó a los agricultores a no quedarse callados ni echarse para atrás ante las arbitrariedades del oficialismo, “lo peor es quedarse quietos y callados, que la aplanadora de malas decisiones pase por encima de todos, tenemos la obligación de defender el futuro de todos”.

Estuvieron presentes, la secretaria general del PRI, Rocío Luquín Valdés; Roberto Carlos García, secretario general de la CNC; los ediles de Senguio, Rodolfo Quintana; de Numarán, José Díaz Camarena; de Tzitzio, José Naunelí Pérez; Julián Rodríguez, ex presidente estatal del PRI; así como María Gabriela Tinoco, síndica municipal de Álvaro Obregón.