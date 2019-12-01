Convoca FGE de Michoacán a personal de la institución y a profesionistas a cursar la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal

Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera (INCASEP), emitió la convocatoria para ingresar a la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, dirigida al personal de la institución y a profesionistas interesados en fortalecer sus conocimientos y competencias en el sistema de justicia penal.

La maestría tiene como objetivo contribuir a la formación de profesionistas en las áreas del derecho penal y procesal penal, mediante el desarrollo de conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos que fortalezcan el desempeño de sus funciones y favorezcan una procuración de justicia más eficiente.

La convocatoria está dirigida al personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y a profesionistas que cuenten con estudios de licenciatura y cumplan con los requisitos y el proceso de admisión establecidos en la convocatoria.

El plan de estudios contempla una duración de cuatro semestres e integra asignaturas orientadas al análisis del derecho penal sustantivo y procesal penal, técnicas de investigación, litigación, mecanismos alternativos de solución de controversias, justicia para adolescentes, argumentación jurídica, derechos humanos y demás áreas relacionadas con la procuración de justicia.

El periodo para presentar solicitudes de ingreso será del 13 de julio al 7 de agosto de 2026, conforme a las bases y al calendario establecidos en la convocatoria emitida por el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera.

Para conocer las bases de la convocatoria, los requisitos de ingreso y completar el proceso de registro, las personas interesadas podrán acceder al siguiente enlace: https://www.fiscaliamichoacan.gob.mx/convocatorias_y_consultas

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Michoacán fortalece la profesionalización y especialización de quienes participan en el sistema de justicia penal, contribuyendo a la formación de perfiles altamente capacitados para responder a las necesidades actuales en materia de procuración de justicia.