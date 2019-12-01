Convoca CEDH Michoacán a participar en la revista especializada Der-hechos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 10:24:37

Morelia, Michoacán, a 13 de julio 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo (CEDH), a través de su Consejo Editorial y de la Coordinación de Estudios, Divulgación y Capacitación, emitió la convocatoria para participar en la publicación de la revista Der-hechos, un espacio editorial dedicado a la promoción, análisis, investigación y difusión de los derechos humanos y la cultura de la paz.

La convocatoria está dirigida a la comunidad académica, personas investigadoras, defensoras y defensores de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, personas servidoras públicas, estudiantes de posgrado, especialistas nacionales e internacionales y a la ciudadanía interesada en contribuir a la generación y divulgación del conocimiento en esta materia.

La revista tiene como objetivo fortalecer el estudio y la reflexión sobre los derechos humanos mediante la publicación de trabajos académicos, estudios de campo, informes de incidencia, ensayos críticos y experiencias documentadas que aporten elementos para el análisis de las problemáticas sociales contemporáneas, la construcción de políticas públicas y el fortalecimiento de una cultura de respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

Las personas interesadas podrán participar con artículos de investigación, ensayos críticos, informes de incidencia elaborados por organizaciones de la sociedad civil, estudios de caso, sistematización de experiencias, etnografías, investigaciones cualitativas, artículos de opinión especializada y reseñas académicas.

Las contribuciones deberán abordar temas relacionados con los derechos humanos, la cultura de la paz y las agendas prioritarias de la CEDH Michoacán, privilegiando enfoques orientados a la inclusión, la igualdad sustantiva y la justicia social.

Los trabajos deberán ser inéditos y originales, contar con una extensión de entre 4 mil y 8 mil palabras, presentarse en formato Word y ajustarse a los lineamientos editoriales establecidos en la convocatoria, incluyendo el uso del sistema de citación APA Séptima Edición.

Asimismo, los textos serán sometidos a un proceso de revisión editorial y posteriormente a una evaluación por pares académicos bajo la modalidad de doble ciego, con el propósito de garantizar la calidad y el rigor de las publicaciones.

La CEDH Michoacán destacó que se dará prioridad a aquellas contribuciones que, además de generar conocimiento especializado, presenten propuestas orientadas al fortalecimiento de políticas públicas, la prevención de violaciones a derechos humanos y la construcción de una cultura de paz.

Las personas interesadas deberán enviar sus trabajos al correo electrónico coord.estudios@cedhmichoacan.org, adjuntando el escrito, los datos de identificación de la persona autora y la carta de originalidad y cesión de derechos debidamente firmada.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse con la Coordinación de Estudios, Divulgación y Capacitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo, ubicada en Fernando Montes de Oca número 108, colonia Chapultepec Norte, en Morelia, Michoacán, o al teléfono 443 113 3500.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán reitera su compromiso con la promoción de espacios de análisis, reflexión y construcción colectiva del conocimiento, que contribuyan al fortalecimiento de una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de la dignidad humana.

“Por una cultura de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos”.