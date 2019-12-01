Convoca Brissa Arroyo a mantener vigente el Decreto de Apatzingán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 19:25:47

Morelia, Michoacán, a 22 de Octubre de 2025.- Al conmemorarse el CCXI Aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, la diputada local Brissa Arroyo, convocó a mantener vigente los preceptos que dieron vida jurídica a nuestro país.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, subrayó que la visión progresista de los Constituyentes de 1814 sigue siendo ejemplo para quienes aspiramos a un México con orden y desarrollo.

Nos corresponde, (afirmó), honrar los preceptos de libertad, igualdad y seguridad, así como se estableció en la Constitución de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre de 1814 por el Congreso de Anahuác.

La Congresista local se pronunció a favor de fortalecer la división de Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la soberanía, libertades, estado de derecho, así como el contrapeso que el país exige.

Consideró que ante las vicisitudes y desafíos del México contemporáneo es necesario reivindicar esos principios con los que se guiaron los Constituyentes de 1814, y que hoy sigue siendo un reclamo como la seguridad pública y certeza jurídica.