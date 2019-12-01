Convoca Ayuntamiento de Morelos a concurso para nombrar el Auditorio Municipal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 19:35:38

Villa Morelos Michoacán, a 12 de agosto 2025. – El presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, invitó a la ciudadanía a participar en el Concurso de Selección de Nomenclatura del Auditorio Municipal, ejercicio que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto durante la Reunión Ordinaria de Cabildo.

El edil destacó que esta convocatoria representa una oportunidad para que las y los morelenses dejen huella en la historia del municipio, ya que el nombre elegido quedará como parte de la identidad y patrimonio cultural de la localidad.

De acuerdo con las bases, quienes deseen participar deberán presentar una biografía que respalde su propuesta en la Secretaría del Ayuntamiento, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Julio César Conejo Alejos subrayó que este ejercicio no contempla premiación económica, ya que el objetivo principal es fomentar la participación ciudadana, el sentido de pertenencia y la preservación de la memoria histórica de Morelos.

“El nombre de un espacio público no es sólo una palabra; es un símbolo que habla de nuestra identidad y de las personas o valores que queremos honrar. Por eso, es importante que sea elegido con la voz y el consenso de nuestra gente”, afirmó.

El alcalde reiteró la invitación a toda la población para sumarse a este proceso y aportar propuestas que enriquezcan la vida cultural y comunitaria del municipio.