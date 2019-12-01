Convenio entre Sedeco y Santander busca fortalecer a emprendedores y pequeños negocios

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 15:25:58

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo del 2026.- Con la finalidad de ampliar las oportunidades de financiamiento para emprendedores y pequeños comerciantes, el gobierno de Michoacán formalizó dos acuerdos de colaboración con Banco Santander México, orientados a impulsar el crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas en la entidad.

Durante la presentación del convenio, Edgar Núñez Pérez, director regional y TUiiO del Banco Santander México, explicó que, mediante el programa “Tuiio”, se otorgarán créditos grupales e individuales diseñados para personas que no cuentan con acceso a la banca tradicional; detalló que estos financiamientos no contemplan comisiones ni saldo mínimo, lo que permitirá a los beneficiarios evitar prácticas fraudulentas y contar con mayor certeza en el manejo de sus recursos.

El programa no solo contempla acceso a crédito, sino también servicios de banca digital, asesoría especializada y herramientas que fortalezcan su competitividad.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, destacó que este tipo de alianzas abre oportunidades para que emprendedores que tradicionalmente han estado fuera del sistema financiero puedan iniciar o consolidar sus negocios con mejores condiciones.

Con estos acuerdos, las autoridades estatales buscan que más empresas se integren a la economía formal y cuenten con acompañamiento financiero que les permita crecer, innovar y mantenerse activas en un entorno económico cada vez más competitivo.

Finalmente, Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración (SFA), apuntó que se trabaja de la mano con Santander principalmente en temas educativos, pues esta banca entró de lleno cuando se planteó la tarjetización de la nómina educativa.