Convenio con Guanajuato permitirá avanzar en acciones que mejoren la investigación, atención y respuesta institucional en los desafíos de seguridad: Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 18:13:53

Silao, Guanajuato, a 2 de diciembre de 2025.- El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, asistió a la firma de convenio Marco de Coordinación y Colaboración en Materia de Seguridad Pública con el Gobierno de Guanajuato.

“Es importante este ejercicio, porque nos va a ayudar a fortalecer la relación que ya se hace. Creo que el compartir nos va a ayudar a fortalecer diferentes acciones fundamentales en el tema de investigación, en el tema de procuración”, señaló Torres Piña

Asimismo, felicitó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla por todo el esfuerzo que se ha realizado en el estado e indicó que con la firma de dicho convenio, habrá más resultados positivos para esa zona del país.

“Este acuerdo fortalece los lazos de cooperación y permitirá avanzar en acciones que mejoren la investigación, atención y respuesta institucional en los desafíos de seguridad".