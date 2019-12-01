Contraloría investiga a Héctor Ayala por malos manejos en la SEE, confirma Bedolla

Contraloría investiga a Héctor Ayala por malos manejos en la SEE, confirma Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 11:24:16
Morelia, Michoacán, a 27 de octubre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmo que la Secretaría de Contraloría del estado investiga al ex secretario de Educación, Héctor Ayala Morales, por malos manejos cuando estuvo al frente de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

En conferencia de prensa, el mandatario estatal resaltó que sí hay procedimientos en contra del también ex candidato a la presidencia municipal de Morelia cuando fue secretario de educación en el mandato del ex gobernador, Silvano Aureoles Conejo, quien también es buscado por la justicia y cuenta con una orden de aprehensión en su contra.

Enfatizó que se han presentado elementos probatorios de los malos manejos que había en la SEE.

Por su parte, la secretaria de Educación en funciones, Gabriela Molina Aguilar, señaló que por el proceso legal no puede revelar información, sin embargo, comentó que hay una casa confiscada en la que se presume se llevaba a cabo la venta de plazas, ello derivado de las investigaciones.

