Continúan visitas casa por casa del Plan Michoacán: Roberto Pantoja

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 14:45:20

Morelia, Michoacán, 20 de enero del 2026.- La Secretaría de Bienestar del Gobierno de México informa a la ciudadanía que las y los Servidores de la Nación continúan recorriendo el estado para llevar a cabo el levantamiento de la encuesta oficial en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Este despliegue tiene como objetivo visitar más de 1.2 millones de viviendas en los 113 municipios de la entidad, con el fin de conocer de primera mano las condiciones de vida y la percepción de seguridad de las familias michoacanas.

Para su tranquilidad, el personal acude debidamente identificado con chaleco, gorra y gafete oficial del Gobierno de México. El cuestionario se realiza directamente en la puerta del hogar. Solo se solicita el nombre completo y la CURP del informante.

La encuesta puede ser contestada por una sola persona adulta en representación de toda la familia que habita la vivienda. Se recuerda a la población que este trámite es completamente GRATUITO. Ningún servidor público puede solicitar dinero o apoyos a cambio de la entrevista.

“La información recabada es fundamental para fortalecer las estrategias de bienestar y desarrollo social en nuestro estado. Agradecemos la colaboración de la ciudadanía para recibir a los brigadistas”, explicó el delegado de los Programas para el Bienestar, Roberto Pantoja Arzola.

Cabe recordar que el levantamiento de datos inició en noviembre del 2025 y las brigadas se mantendrán en territorio de manera permanente hasta completar la cobertura de todos los hogares de Michoacán.