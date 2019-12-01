Continúan trabajos de desazolve del Dren Barajas

Continúan trabajos de desazolve del Dren Barajas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 13:19:43
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Morelia, Michoacán; 12 de julio de 2026.- Como parte de las acciones que lleva a cabo el Gobierno de Morelia para mitigar las afectaciones por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en la capital, continúan los trabajos para desazolvar el Dren Barajas y así permitir el paso libre del agua.

 

Personal de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de su equipo de reacción inmediata, apoyados con maquinaria especial, retiran desde las primeras horas los desechos que fueron arrastrados por la corriente.

 

Ramas, toneladas de basura arrastrada, troncos y hasta árboles, son liberados del lugar con el propósito de que el agua fluya con rapidez, evitando que se acumule y se desborde en la superficie. En este sentido, el Gobierno de Morelia reitera el llamado a la población a no arrojar desperdicios a la calle, ya que estos terminan en ríos y coladeras.

 

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