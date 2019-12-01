Continúa investigación en casos de desaparecidos en Querétaro: Segob 

Querétaro, Querétaro, 22 de octubre del 2025.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres informó que la Comisión Estatal de Búsqueda tiene acercamiento con la familia de un joven de 20 años, luego de que su familia pusiera una denuncia ante la Fiscalía General del estado de Querétaro por desaparición, aunque hasta el momento desconoce a detalle el caso de esta situación.

Al ser cuestionado sobre la supuesta desaparición de un joven de 20 años de edad, que supuestamente fue en búsqueda de empleo en la zona de la comunidad de Miranda, en el municipio de El Marqués, Gudiño Torres expresó que no existe certeza del motivo de esta situación, pero reconoció que ya hay una carpeta de investigación y una ficha de búsqueda para este caso.

“Hay una denuncia que está en Fiscalía, es el dato que tenemos Fiscalía ya está llevando este asunto, desconozco por qué asunto, pero dicen que lo citaron pero no hay una certeza, lo importante es que ya hay una carpeta de investigación”, dijo.

De igual manera, mencionó sobre el caso del reporte de otro queretano reportado como desaparecido en el estado de Jalisco, es la Fiscalía General de dicha entidad la que está llevando ese caso, aunque en Querétaro también se realiza una investigación por fraude.

“La información que tenemos es que también traía una investigación por fraude aquí en Querétaro, y la desaparición se da en Guadalajara, es la Fiscalía de ese estado (Jalisco) la que está llevando ese caso”.